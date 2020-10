Covid. A Casalduni il sindaco vieta le visite per condoglianze Ordinanza sindacale di Iacovella: "fase delicatissima"

Il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella ha vietato le visite per condoglianze presso le abitazioni dei defunti.

E' quanto comunica lo stesso primo cittadino del centro sannita che, attraverso il proprio profilo facebook, scrive: “Siamo in una fase delicatissima per il nostro territorio. Con ordinanza sindacale sono state vietate le visite per le condoglianze presso le abitazioni private dei defunti”.

L'ordinanza è chiaramente collegata all'emergenza sanitaria da Covid19.