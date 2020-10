Covid19, contagiato un assessore, chiuso comune di Sant'Agata Gli uffici riapriranno lunedì 19

Covid19, positivo un assessore chiuso il comune di Sant'Agata dei Goti. Riapriranno lunedì, 19 ottobre, gli uffici del comune del centro caudino. Dopo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), indetto a seguito della riscontrata positività al Covid19 di un assessore della Giunta Comunale è stato stabilito che il Comune rimarrà chiuso 2 giorni per la necessaria sanificazione. Nel contempo saranno sottoposti a tampone naso-faringeo tutti i dipendenti comunali e l’intera giunta. Alla riapertura degli Uffici, prevista per lunedì 19 ottobre, sarà assicurata e garantita la fruibilità degli stessi in piena sicurezza. Si ribadisce, comunque, la necessità di interfacciarsi con gli Uffici su prenotazione per una maggiore tutela di tutti.