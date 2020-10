VIDEO Covid. Mastella: entrate scaglionate e bus gran turismo "Riapertura delle scuole va riorganizzata". Stoccate ai suoi ex assessori: "Chi vuole mi sfiduci"

Il sindaco di Benevento guarda avanti e pensa già al 1° ottobre quando le scuole potrebbero essere riaperte. Secondo il primo cittadino per consentire la ripresa della didattica in presenza è necessario scaglionare gli ingressi e le uscite dagli istituti per evitare assembramenti. Ed ancora Mastella suggerisce l'utilizzo dei bus da gran turismo, per sopperire alla mancanza di mezzi extraurbani e urbani a causa della limitazione del numero delle persone trasportate. L'utilizzo quindi dei bus che prima del Covid venivano impiegati per i viaggi a lunga distanza e magari prevedere per queste aziende dei ristori economici.

Mastella ha poi annunciato un incontro con i vertici degli ospedali, Asl e medici per fare il punto sulla situazione covid e per organizzare i ricoveri per le persone affette da patologie diverse dal coronavirus e che spesso hanno denunciato difficoltà per effettuare visite o ricoveri. Mastella ha poi lanciato stoccate ai suoi avversari politici e anche all'ex assessore Picucci e non solo...

ASCOLTA L'INTEGRALE DELLE DICHIARAZIONI DEL SINDACO