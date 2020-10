"Un convegno su Pantano senza Comitato di quartiere" L'ira del consesso Pantano - San Vitale: "Grave atto di scortesia"

“Apprendiamo dai media che oggi alle ore 10.30 presso la Rocca dei Rettori di Benevento, si è tenuta una riunione inerente la presentazione della messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Calore nella confluenza con il fiume Sabato in località Pantano" senza invitare lo storico comitato di quartiere Pantano San Vitale che tuona: "Il presidente della Provincia ha commesso un grave atto di scortesia, non invitando nè il comitato Pantano San Vitale né il consigliere provinciale responsabile dell’area beneventana".

Un mancato invito che ha fatto indignare il consesso che spiega: "I cittadini di pantnao sono rappresentati storicamente e numericamente dal Comitato Pantano San Vitale che nell’occasione è stato ignorato, nonostante la collaborazione con l’ente Provincia per il reperimento dei fondi per la messa in sicurezza dell’alveo fluviale. Il comitato ha sempre inteso collaborare con l’Ente che però, in questo caso non capiamo il motivo ha preferito collaborare solo con l’associazione (non Comitato)" che a dire del comitato è rappresenta meno famiglie della zona. "Ricordiamo al presidente Di Maria che per il prosiguo dell’argomento trattato venga invitato anche il comitato rappresentativo della contrada".