Ristoratori: "Noi vittime di un'enorme ingiustizia" La nota dell'associazione Sac che raccoglie gli imprenditori del Sannio e alto casertano

“Decreti, ordinanze, alternanza di regole utili alla salute ma dannose per l'economia. Ma sono veramente utili? L'associazione SAC Sannio e Alto Casertano racconta l'altro volto della Campania: quello dei posti limitati, delle serrande abbassate, delle multe, delle imprese che stanno per chiudere. Per colpa di chi? Del Covid o delle regole?”.

Una nota lucida che fa chiarezza sul momento davvero difficile che stanno vivendo gli operatori del settore.

“L'Associazione Sac Sannio e Alto Casertano, realtà che ad oggi conta 500 imprenditori del settore enogastronomico e della ristorazione, a voce unica vuole esprimere la sua perplessità ed estrema preoccupazione per la situazione vigente in Campania.

Allarme, non allarmismo, che si allarga soprattutto a uno dei maggiori settori d'introito del territorio: il turismo. A seguito della pubblicazione del Decreto e all'entrata in vigore di diverse Ordinanze Regionali, tutto il comparto dei Pubblici Esercizi ha riscontrato diverse ed evidenti problematiche che stanno ulteriormente e definitivamente mettendo in ginocchio il settore. Già al collasso dopo i mesi trascorsi. Una delle criticità più sofferte riguarda la competenza degli organi di controllo. Gli imprenditori infatti, consapevoli per storia e radicamento nei diversi luoghi delle criticità, accusano l'incompetenza delle persone delegate a promulgare regole ormai dichiaratamente disconnesse dalla realtà. Il settore di pertinenza, dichiara la Sac, è uno di quelli più garantisti di efficienza a fronte delle più rigide norme anticontagio. Tra queste: mascherine da mesi, anche in estate, in cucina e vicino ai forni. Misurazione della febbre a tutti, con dispositivi spesso più efficienti di quelli richiesti come i termoscanner. Protocolli di sicurezza studiati da professionisti ed esperti della sicurezza sia del lavoro che dei luoghi di lavoro, validati a norma di legge e talvolta discussi con le Forze dell’Ordine. Conservazione dei dati nei registri d'ingresso clienti, operazione che apre l'enorme discussione sulla tutela della privacy con negative ricadute sui commercianti a livello d'immagine. Riduzione delle capienze con conseguente riduzione dei fatturati, a fronte di un aumento dei dipendenti per garantire il massimo delle eccellenze. Tutela dei fornitori piccoli e locali per salvaguardare un enorme patrimonio di aziende in crisi. Dialogo con i clienti, non sempre facile a causa di una percezione di eccesso di protezione per interessi altri e altrui. Rapporto con le forze dell'ordine sempre all'insegna del rispetto ma che soffre un'involuzione delle stesse in sceriffi deputati al controllo dei cavilli con spesso multe o verbali senza possibilità di ravvedimento. Riduzione degli orari obbligata per motivi poco comprensibili. Gli imprenditori del Sannio e Alto Casertano vogliono con questo rassicurare legislatore, Forze dell'Ordine e clienti sull'assoluta precisione e aderenza a normative in continuo mutamento e spesso ingiustificabili e incomprensibili, con danni economici ingenti vissuti come un investimento sulla salute del proprio territorio, della propria gente. La situazione attuale che i 500 imprenditori della SAC devono affrontare però rischia d'essere, concretamente e in maniera decisamente preoccupante, un ultimo colpo inferto non solo a un territorio commerciale, ma a una cultura e una tradizione. Motivo per cui, a voce unica, gli imprenditori esortano legislatori, Forze dell'Ordine, organi preposti a non criticizzare ulteriormente la situazione arrivando, a breve, a un entroterra campano di serrande abbassate a causa della mancanza di attenzione. L'assenza di aiuto agli imprenditori nel capire e consigliare le migliori soluzioni hanno corrisposto a multe e chiusure di diverse attività. Sac si augura di non dover agire per la propria sopravvivenza e soprattutto per la sopravvivenza di un territorio socio-economico e culturale che ha già reagito al virus, ma che sta soccombendo a delle regole discutibili. La ferma convinzione infatti, delle centinaia di imprenditori che compongono SAC, è di essere vittime di una enorme ingiustizia”.