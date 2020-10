Covid. Al San Pio 7 nuovi casi di positività Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: sale a 38 il numero dei ricoveri

Sette nuovi casi di positività al Covid dai tamponi processati in giornata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. In particolare, sono 173 i tamponi analizzati oggi nei laboratori dei nosocomi sanniti di cui 158 ordinari e 15 rapidi. Di questi 21 risultati positivi. Ma dall'ospedale viene precisato che “dei ventuno positivi, sette rappresentano nuovi casi, relativi a cinque persone residenti nella provincia di Benevento e a due soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 14 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata”.

Aumentano inoltre i ricoveri nell'area covid del San Pio che diventano 38, mentre ieri erano 31. Dei 38 cittadini ricoverati in ospedale 18 sono sanniti e 20 residenti in altra provincia. E precisamente restano tre i ricoveri in terapia intensiva, cinque nel reparto di pneumologia sub-intensiva, undici a malattie infettive e diciannove a medicina interna.

Ci sono però anche due nuove dimissioni di un paziente della provincia di Benevento ed un cittadino proveniente da altra provincia. Nella giornata di ieri, invece, erano stati cinque i pazienti dimessi dal San Pio.