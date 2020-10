Covid in comune, si riceve solo per appuntamento L'annuncio dell'amministrazione di San Giorgio La Molara dopo alcuni riscontri

Si potrà accedere solo su appuntamento al Comune di San Giorgio La Molara. E' quanto comunica l'amministrazione del centro fortorino.

“Dopo aver appreso in modo informale di un caso positivo al Covid19 di un dipendente comunale, ho provveduto – si legge nel post del Comune - ad attivare tutte le misure di prevenzione previste. Nelle giornate scorse sono stati effettuati ai dipendenti e agli amministratori che avevano avuto contatto con il dipendente il tampone naso-faringeo. Purtroppo tra i tamponi effettuati uno di questi è risultato positivo, tuttavia la persona affetta dal virus è in buono stato di salute e in isolamento. Vi prego ancora una volta di rispettare tutte le norme emanate dal Governo e dal Governatore della regione Campania. La sede comunale resterà aperta al pubblico esclusivamente previo appuntamento telefonico”.