Covid. Mastella: intervenire su trasporti e scuola "Prima la salute poi l'economia". Il messaggio del sindaco di Benevento

"L’evoluzione virale di questa fase due preoccupa eccome. La scuola, i trasporti, le terapie, i soldi, il futuro: che fare? Innanzitutto va evitato il tranello: contrapporre la tutela dell'economia e il rispetto della salute".

Così il sindaco di Benevento torna a parlare dell'emergenza covid. "Chiudere tutto -prosegue il sindaco- avrebbe una efficacia medica notevole ma lasceremmo sul campo detriti sociali ed occupazionali inenarrabili. Bisogna fare di tutto per non morire di covid, ma bisogna evitare che i nostri cittadini muoiano di fame. Allora bisognerà, temo, convivere con il virus in attesa che i vaccini mandino in fumo il virus. Ma per ora la prima cosa da fare è intervenire sui trasporti e sugli ingressi scaglionati a scuola in modo drastico. Faremo degli incontri al riguardo per questi due segmenti. Se staremo uniti, se saremo solidali, se non porteremo il broncio ad ogni decisione che prendiamo, se faremo come i canottieri, vogano tutti nella stessa direzione in maniera coordinata, allora ce la faremo ad arrivare in primavera con i minori danni esistenziali e sociali. Altrimenti sarà tragedia".