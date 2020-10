Covd 19. Nel Sannio 311 positivi. Benevento a quota 103 Continuano ad aumentare i contagi. In 24 ore 12 guariti in più

Oltre 20 contagi in più rispetto a ieri, 12 guariti e aumenta il numero delle persone di Benevento ricoverate nei reparti Covid. Tutt'altro che confortante il quadro che anche oggi emerge dalla tabella della situazione coronavirus nel Sannio fornita dal'Asl di Benevento. Nel Sannio in totale sono 311 le persone positive al virus. Di queste 301 sono in quarantena presso le proprie abitazioni, 10 invece le persone ricoverate a causa di complicazioni. Il numero dei guariti totali ammonta ora a 157. Numeri riferiti alla seconda ondata covid partita ad agosto scorso anche nel Sannio.

Sono Benevento, con 103 casi, Montesarchio con 38, Guardia Sanframondi con 14 positivi, con Moiano e Sant'Angelo a Cupolo, i comuni con più persone colpite dal coronavirus.

Situazione in costante aggiornamento, purtroppo, in praticamente quasi tutti i paesi sanniti: Airola 11 positivi, Apice 1, Apollosa 4, Arpaia e Arpaise un positivo per comune, Benevento 103 con 8 ricoverati, Bonea 2, Bucciano 7, Calvi 1, Campoli 2, Castelvenere 4,Cautano 1, Ceppaloni 3, Colle Sannita 1, Dugenta 1, Durazzano 3, Faicchio 1, Forchia 3, Fragneto l'Abate 1, Fragneto Monforte 1, Frasso Telesino 1, Ginestra degli Schiavoni 2, Guardia Sanframondi 14, Limatola 4, Moiano 12, Montesarchio 38 con un ricoverato, Paduli 4, Pago Veiano 2, Paupisi 6, Paolisi 4, Pannarano 2, Pietrelcina 8, Ponte 1, Puglianello 1, Sant'Agata de' Goti 5 di cui uno ricoverato, Sant'Angelo a Cupolo 12, San Bartolomeo in Galdo 1, San Giorgio del Sannio 4, San Giorgio la Molara 2, San Leucio del Sannio 1, San Lorenzello 1, San Lorenzo Maggiore 1, San Marco dei Cavoti 1, San Martino Sannita 1, San Nicola Manfredi 4, Solopaca 2, Telese Terme 9, Tocco Caudio 1. Restano 11 le persone non residenti nel Sannio contagiate. 5 le persone della provincia di Benevento decedute da agosto.