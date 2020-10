Spina: comunicazioni covid Asl troppo lente Il sindaco di Ginestra degli Schiavoni scrive all'azienda sanitaria locale

“L'impennata dei contagi ha colpito anche la nostra città, la nostra provincia ed il nostro territorio. Stamattina ho inviato una nota alla Asl per rappresentare la situazione di Ginestra Degli Schiavoni e chiedere di aggiornare ad horas le comunicazioni ufficiali relative a soggetti positivi (che risultano troppo lente) predisponendo altresì una capillare attività di monitoraggio e controlli da effettuarsi in loco considerata la difficoltà per una mobilità in sicurezza presso strutture abilitate ed in considerazione dell'età delle persone”.

Così il sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Zaccaria Spina. “Fino ad ora, prosegue, le comunicazioni ufficiali trasmesse dalla Asl sono ferme a 1 caso di soggetto positivo mentre nel quadro riepilogativo dell'azienda ne risultano 2; grazie alla collaborazione di cittadini ci giunge notizia di tanti esiti negativi di test cui volontariamente ci si è sottoposti, ma anche qualche ulteriore esito positivo (a cui auguriamo una veloce guarigione ); alcuni test devono essere ripetuti e di qualche altro siamo in attesa; Grazie alla collaborazione dei cittadini stiamo lavorando in continuazione per monitorare, circoscrivere e contrastare il contagio. Si raccomanda vivamente di rispettare le regole ed evitare ogni tipo di contatto che non sia protetto e strettamente necessario e stare in casa il più possibile. Dobbiamo imparare a convivere con questa situazione...si confida nella collaborazione di tutti”.