Febbraro eletto segretario nazionale Goim del Meridione L'associazione promuove e svolge protocolli di studio e di ricerca clinica in oncologia

Il dottor Antonio Febbraro, direttore della Unità Operativa di Oncologia medica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, è stato eletto, all’unanimità, segretario nazionale del Gruppo Oncologico dell’Italia meridionale ( GOIM). A comunicarlo il nosocomio sannita che evidenzia: "Quest'associazione promuove e svolge protocolli di studio e di ricerca clinica in oncologia, crea gruppi di studio per specifici settori di ricerca, propone iniziative riguardanti l’istituzione e lo sviluppo delle strutture oncologiche nelle Regioni dell’Italia non solo meridionale, attiva e mantiene contatti scientifici con le altre Associazioni Oncologiche regionali e nazionali; svolge infine altre attività e aventi finalità di solidarietà sociale".

La nomina è avvenuta nel corso del ventiduesimo congresso nazionale del Goim tenutosi, in videoconferenza, nei giorni 13, 14 e 15 ottobre, in occasione del rinnovo del consiglio direttivo. Fino ad oggi il dottor Antonio Febbraro ha ricoperto la carica di presidente della sezione regionale campana del Goim.