Selvaggia Lucarelli: potrei essere io la Strega del Benevento La blogger: innamorata dell'autobus dei giallorossi

La Strega colpisce al cuore e fa innamorare Selvaggia Lucarelli. Dopo le belle parole spese dall'allenatore della Roma Fonseca per la società, la blogger più discussa e seguita in Italia, questa mattina, ha dedicato una storia di Istagram alla squadra giallorossa.

"C'era il BeneventoCalcioOfficial nel mio hotel – scrive la Lucarelli sul social - e mi sono innamorata del suo autobus! Tra l'altro quella sulla scopa poteri essere io".

Si considera una strega, la Lucarelli, dimostrando ancora una volta il fascino della leggenda madre della città, a cui si ispira il logo della squadra.

Quel miscuglio di tradizione e fantasia che incuriosisce e conquista.

È bastata un'occhiata e la coincidenza di incontrare il team giallorosso, che stasera affronterà la Roma all'Olimpico, per far scattare la scintilla con la giornalista.

Come darle torto. La Strega è una rubacuori di mestiere. Poco importa che si tratti di un lungo corteggiamento o di un colpo di fulmine... l'effetto è garantito.

Una malìa in grado di incantare, un mistero che trasporta, una passione che non ti lascia mai...