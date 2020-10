Covid19. All'ospedale San Pio 15 nuovi positivi, 47 i ricoveri Il bollettino. Cinque i pazienti in terapia intensiva

E' boom di contagi da covid19 anche dai tamponi effettuati dall'ospedale San Pio di Benevento dove dai 165 tamponi (120 ordinari e 45 rapidi), sono emersi 18 positivi, di cui 15 rappresentano nuovi casi (13 soggetti residenti nella provincia di Benevento e 2 soggetti residenti in altre province), mentre gli altri 3 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Aumentano anche i ricoveri che passano a 47 (ieri erano 45) di cui 21 sanniti e 26 provenienti da fuori provincia.

Cinque i pazienti positivi ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva ( 2 sanniti – 3 da fuori provincia); sei in pneumologia e sub intensiva (3 sanniti e 3 da fuori provincia); 12 nel reparto di malattie infettive (8 sanniti, 4 provenienti da fuori provincia); 24 i ricoveri nel reparto di medicina interna (8 sanniti e 16 da fuori provincia). Il bollettino dell'azienda San Pio registra anche una dimissione.