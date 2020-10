Covid19. Pannarano, chiuso l'asilo L'ordinanza del sindaco Pacca

Resta chiusa la scuola dell'infanzia a Pannarano. Dopo alcuni casi covid nel paese (ieri l'Asl ne contava due), nella tarda serata di ieri il sindaco Enzo Pacca ha emesso, in via precauzionale e per consentire la sanificazione dei locali, un'ordinanza che dispone la chiusura della scuola dell'infanzia per 5 giorni a decorrere da oggi.