Scuole chiuse, protestano i genitori Questa mattina davanti all'istituto Pietà

“I bambini devono tornare a scuola. La dad non è scuola”. Sono le ragioni della protesta dei genitori che con i loro figli questa mattina si sono riuniti presso la scuola Pietà per chiedere a gran voce il ritiro dell'ordinanza emanata dal Governatore De Luca.

“I bambini – spiegano alcune mamme – si sentono esclusi senza contare che non tutti possiamo assicurare ai nostri figli connessione e mezzi idonei per consentire le lezioni on line. In più ci sono famiglie in cui la dad coinvolge più fratellini, una situazione insostenibile per le famiglie”.

I genitori, poi, hanno chiesto anche l'intervento del sindaco Mastella perchè si faccia mediatre del loro disagio con la Regione.