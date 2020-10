Covid19, ci sono 25 nuovi positivi. 381 contagi nel Sannio Il bollettino Asl registra anche 11 guarigioni

Ci sono 25 nuovi contagi da Covid19 nel Sannio che portano il totale dei positivi a 381 (contro i 367 di ieri), una differenza di 14 unità a cui vanno sommati gli undici guariti registrati dal bollettino dell'Asl di Benevento.

Restano stabili i centri della Valle Caudina dove ieri era stato boom di positivi: Bucciano e Moiano dove si registra solo un caso in più. A Benevento sono 121 i positivi (con 8 nuovi positivi, 1 guarigione e un ricovero in più).

Il centro con il maggior numero di casi in provincia resta Montesarchio con 35 casi (ieri erano 39 e 4 guarigioni).

E vediamo dunque i casi comune per comune.

Airola 11 positivi, Apice 1, Apollosa 4, Arpaia 2; Arpaise 2 (1 caso i più), Benevento 121 (8 in più), Bonea 2, Bucciano 14, Calvi 1, Campoli 2, Casalduni 1 (uno in più); Castelvenere 4, Cautano 2 (1 più di ieri), Ceppaloni 5 (2 in più), Colle Sannita 1, Dugenta 1, Durazzano 3, Faicchio 1, Forchia 2 (con un guarito), un guarito a Fragneto l'Abate che ora ha zero casi, Fragneto Monforte 1, Frasso Telesino 1, Ginestra degli Schiavoni 5 (un caso in più), Guardia Sanframondi 14, Limatola 4, Moiano 29 (più uno rispetto a ieri), Montesarchio 35 (quattro guarigioni), Paduli 3 (tre guarigioni), Pago Veiano 2, Paupisi 6, Paolisi 5, Pannarano 4 (2 nuovi casi), Pietrelcina 12 (1 nuovo caso), Ponte 1, Puglianello 1, Sant'Agata de' Goti 8 di cui uno ricoverato, Sant'Angelo a Cupolo 13, San Bartolomeo in Galdo 1, San Giorgio del Sannio 6, San Giorgio la Molara 2, San Leucio del Sannio 4 (tre in più), San Lorenzello 1, San Lorenzo Maggiore 2, San Marco dei Cavoti 1, San Martino Sannita 3, San Nicola Manfredi 6 (uno in più), Santa Croce del Sannio 1, Solopaca 2, Telese Terme 9, una guarigione a Tocco Caudio che ora è a zero contagi, Torrecuso 6 (con 3 contagi in più), Vitulano 1. Restano 11 le persone non residenti nel Sannio contagiate. Cinque le persone della provincia di Benevento decedute da agosto.