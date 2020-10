Covid 19, al Rummo muore un'anziana di Napoli Aumenta ancora il numero dei decessi presso l'azienda ospedaliera San Pio. Boom di ricoveri

Ancora un decesso nei reparti Covid dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e in particolare nei reparti dedicati alla cura del coronavirus. A perdere la vita una ultraottantenne di Napoli che era stata trasferita nell'ospedale sannita da alcuni giorni.

Solo ieri presso il Rummo non si erano registrate vittime dopo una settimane, quella scorsa, purtroppo segnata da numerosi decessi. Con quello di oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento si sono registrati 35 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

AGGIORNAMENTO

Continuano ad aumentare anche i ricoveri che ora sono 62. Di questi 24 sanniti e 38 provenienti da altre province. Sei le persone ricoverate in terapia intensiva, 8 in sub intensiva, 14 in malattie infettive e 34 in medicina interna. Numeri impressionanti, mai raggiunti nel nosocomio sannita.

Dai tamponi (154) analizzati presso i laboratori del Rummo sono emersi altri 5 contagi.