Movida e Commemorazione defunti, giovedì riunione del Comitato La convocazione richiesta dal sindaco Mastella

Il sindaco Clemente Mastella questa mattina ha chiesto al prefetto Francesco Antonio Cappetta la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la valutazione delle misure da adottare in ordine alla movida e alla Commemorazione dei defunti alla luce del Dpcm del 18 ottobre 2020 contenente le misure per il

contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19. Il prefetto Cappetta, accogliendo la richiesta del sindaco Mastella (che ha subito provveduto a ringraziarlo), ha conseguentemente fissato per giovedì pomeriggio la riunione.