Covid19. Paupisi: ancora un positivo, dall'Asl troppi ritardi Il Comune richiama al rispetto delle disposizioni anti contagio

"Purtroppo un altro nostro concittadino è risultato positivo al covid (contratto durante il servizio lavorativo) ed è stato posto in isolamento assieme al proprio nucleo familiare convivente. Ringraziamo questa famiglia per il forte senso di responsabilità nell’averci avvisato subito telefonicamente, anche perché si continuano a registrare enormi ritardi nelle comunicazioni ufficiali dell’ASL, errori nelle anagrafiche dei nominativi , omessi riscontri a richieste di chiarimento, in alcuni casi mancate comunicazioni ai diretti interessati".

E' quanto scrive il Comune di Paupisi che prosegue: "Al nostro concittadino vanno i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione e alla sua famiglia un grande abbraccio. Intanto continuiamo a ricordare a tutti di stare attenti, di utilizzare la massima prudenza nei contatti con gli altri , di evitare a tutti i costi assembramenti e di indossare sempre la mascherina. Di rispettare gli obblighi di legge contenuti nei DPCM e nelle ordinanze regionali. Un eccesso di zelo in questi casi non è mai fuori luogo e solo in questo modo si può tenere sotto controllo la dinamica dei contagi".