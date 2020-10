Covid19, frenano i contagi. 388 casi, 8 guariti Quindici nuovi positivi secondo i dati diffusi dall'Asl di Benevento

Frenano i contagi da Covid19 nel Sannio secondo il bollettino dell'Asl di Benevento.

Quindici i nuovi positivi con un totale di infetti che passa dai 381 di ieri ai 388 di oggi. Sette in più a cui vanno sommate anche le 8 guarigioni che portano il totale dei guariti da 168 a 176.

Dei 388 contagiati 375 sono a domicilio mentre 13 persone sono ricoverate al San Pio. A Benevento sono 124 i positivi (con 3 nuovi positivi). E frena il contagio anche nei centri della Valle Caudina dove era stato boom di positivi dei giorni scorsi: a Montesarchio torna a salire il numero di casi con 38 contagi (3 più di ieri); sono 30 gli infetti a Moiano (1 più di ieri); e a Bucciano il numero resta fermo a 14.

E vediamo dunque i casi comune per comune.

Airola 11 positivi, Apice 1, Apollosa 4, Arpaia 5 (con 3 nuovi positivi); Arpaise 2, Benevento 124 (3 in più), Bonea 2, Bucciano 14, Calvi 1, Campoli 2, Casalduni 2; Castelvenere 4, Cautano 2, Ceppaloni 5, Cerreto Sanita 1 caso (nuovo positività); Colle Sannita 1, Cusano Mutri 3 nuovi positivi; Dugenta 1, Durazzano 3, Faicchio 1, Forchia 2, Fragneto Monforte 1, una guarigione a Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni 6 (un caso in più), Guardia Sanframondi 14, Limatola 2 (con due guarigioni), Moiano 30 (più uno rispetto), Montesarchio 38 (3 casi in più), Paduli 3 (tre guarigioni), Pago Veiano 2, Paupisi 6, Paolisi 5, Pannarano 4, Pietrelcina 12, Ponte 1, Puglianello 1, Sant'Agata de' Goti 6 (due guarigioni), Sant'Angelo a Cupolo 10 (con 3 guarigioni), San Bartolomeo in Galdo 1, San Giorgio del Sannio 6, San Giorgio la Molara 2, San Leucio del Sannio 4, San Lorenzello 1, San Lorenzo Maggiore 2, San Marco dei Cavoti 1, San Martino Sannita 3, San Nicola Manfredi 6, Santa Croce del Sannio 1, Solopaca 2, Telese Terme 9, Torrecuso 6, Vitulano 1. Restano 11 le persone non residenti nel Sannio contagiate. Cinque le persone della provincia di Benevento decedute da agosto.