Covid, ancora una vittima al Rummo. 18 nuovi positivi E' deceduto all'ospedale di Benevento un ultraottantenne della provincia di Napoli

Ancora un decesso per covid19 all'ospedale San Pio di Benevento. Il secondo in due giorni. La dodicesima vittima da agosto presso il nosocomio sannita.

A perdere la vita al Rummo un paziente ultraottantenne proveniente dalla provincia di Napoli.

Crescono anche i ricoveri che con sei degenti in più toccano quota 68 (contro i 62 di ieri). Di questi 26 sanniti e 42 provenienti da altre province. Sei le persone ricoverate in terapia intensiva, 12 in sub intensiva, 16 in malattie infettive e 34 in medicina interna.

E i 173 tamponi hanno rilevato 34 risultati positivi di cui 18 rappresentano nuovi casi, relativi a 17 soggetti residenti nella provincia di

Benevento ed a 1 residente in altra provincia, mentre gli altri 16 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.