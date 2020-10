Mastella: situazione critica, giovedì decisioni importanti Il sindaco di Benevento torna a parlare dell'emergenza coronavirus

"Giovedì prenderemo delle decisioni. In molti fanno finta di non capire la gravità della situazione sanitaria. Siamo ancora all’ultimo posto in Campania e agli ultimi posti in Italia, ma la progressione dei contagi avanza e siamo ancora in tempo a fare qualcosa per difenderci e salvarci".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella, attraverso la sua pagina social. "Nessuno - scrive ancora il primo cittadino - pensi più alla movida tradizionale, agli assembramenti nelle piazze. I controlli saranno severi ma, se come mi auguro interverrà lo spirito civico e la solidarietà per la comunità, non c’è bisogno di controlli. Chiedo a tutti sereno autocontrollo. Come prima, però, non si potrà più. Nessun pannicello caldo. La situazione, lo ripeto, è molto, molto, molto critica . Mi preoccupa anche la realtà dei trasporti pubblici. Per intanto noi siamo impegnati ad evitare sovraffollamenti sugli autobus. Per questo aumenteremo il numero delle corse in città".