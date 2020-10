Monitoraggio campi elettromagnetici, Terna attiva centraline La soddisfazione del Comitato Pantano - San Vitale: ora installazione anche lungo pista ciclabile

Il Comitato Pantano San Vitale, esprime finalmente viva soddisfazione per il risultato raggiunto circa l’installazione da parte di Terna delle centraline di rilevamento dei CEM (campi elettromagnetici) nelle zone interessate dall’attraversamento dell’elettrodotto alta tensione 380Kv Benevento II Foggia.

L’installazione delle apparecchiature è avvenuto a contrada San Vitale e contrada Pino (Ciancelle), la terza dovrà essere posizionata nella zona zona di contrada Pantano su proprietà provinciale, pista ciclopedonale Paesaggi Sanniti, “per quest’ultima – spiegano dal Comitato - però l’ente Provincia ancora non concede l’autorizzazione a Terna per l’installazione della centralina che servirà al monitoraggio dei campi elettromagnetici degli elettrodotti interrati a 150 Kv sulla pista. Misurazioni necessarie sia per la sicurezza degli utilizzatori che dei residenti. Si raccomanda Terna, una volta installate le centraline di attivare quanto prima le modalità di lettura delle stesse in modo da portare a conoscenza l’utenza dei valori dei CEM”.