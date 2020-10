Coronavirus, ancora boom di ricoveri: la situazione nel Sannio Sono 385 i positivi al covid in provincia id Benevento. degenze al San Pio a quota 80

Dodici ricoveri covid in più in un solo giorno all'ospedale San Pio di Benevento che ora accoglie ben 80 pazienti, 11 nuovi positivi secondo la tabella dell'Asl ai quali evidentemente domani andranno aggiunti i tre tamponi positivi – un quarto è di una persona non residente nel Sannio - analizzati oggi al Rummo e sette guariti in pio per un totale di 183 persone che per fortuna hanno superato la malattia e nessun decesso.

Questo il bilancio di un'altra giornata frenetica sul fronte della pandemia da coronavirus.

Analizzando le tabelle fornite dall'Asl – è riferita alle 24 del giorno precedente – e dell'azienda ospedaliera San Pio emerge però un dato anomalo. Secondo l'Asl, infatti, le persone ricoverate per covid 19 sono 14. Dai dati dell'azienda Ospedaliera, invece, risultano ricoverati un totale di 30 persone residenti in provincia di Benevento e 50 da fuori provincia, per un totale di 80 ricoveri (ieri ne erano 68).

Dati che si spera ora possano essere riallineati con la reale situazione dei ricoveri e delle persone contagiate.

Sono sei i decenti in gravi condizioni, 3 dei quali della provincia di Benevento. Ed ancora: 13 persone ricoverate in sub intensiva pneumologia, 20 in malattie infettive e 41 in medicina interna dell'area covid.

Numeri, quelli dei ricoveri che continuano a preoccupare anche per via dei tanti trasferimenti di pazienti da altre province che in base all'accordo regionale arrivano nel Sannio e che oggi hanno anche scatenato la preoccupazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Tornando ai numeri delle persone contagiate nei vari centri della provincia di Benevento, vanno evidenziati i positivi residenti nel capoluogo stabili a 124. In provincia, invece attenzione sempre alta in valle Caudina con Moiano a quota 30 contagi e 38 Montesarchio.

E vediamo dunque i casi comune per comune.

Airola 11 positivi, Apice 1 – anche se il sindaco in serata ha annunciato altri 3 casi covid -, Apollosa 4, Arpaia 5; Arpaise 2, Benevento 124 con 10 ricoverati, Bonea 2, Bucciano 14, Calvi 1, Campoli 2, Casalduni 2; Castelvenere 4, Cautano 2, Ceppaloni 5, Cerreto Sanita 1 caso; Colle Sannita 1, Cusano Mutri 5; Dugenta 1, Durazzano 3, Faicchio 1, Forchia 2, Fragneto Monforte 1, Ginestra degli Schiavoni 6, Guardia Sanframondi 14, Limatola 2, Moiano 30, Montesarchio 38, Paduli 3, Pago Veiano 2, Paupisi 6, Paolisi 5, Pannarano 4, Pietrelcina 12, Ponte 1, Puglianello 1, Sant'Agata de' Goti 3 (con 3 guarigioni), Sant'Angelo a Cupolo 10, San Bartolomeo in Galdo 1, San Giorgio del Sannio 6, San Giorgio la Molara 0 grazie a due guarigioni, San Leucio del Sannio 4, San Lorenzello 1, San Lorenzo Maggiore 2, San Marco dei Cavoti 1, San Martino Sannita 3, San Nicola Manfredi 6, Santa Croce del Sannio 1, Solopaca 2, Telese Terme 9, Torrecuso 6, Vitulano 1. Restano 11 le persone non residenti nel Sannio contagiate. Cinque le persone della provincia di Benevento decedute da agosto.