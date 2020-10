Covid e lavoro pubblico, la Confsal chiede trasparenza "Il numero dei positivi va pubblicato sul sito del Comune"

La Confsal Funzioni locali di Benevento, con una nota del coordinamento chiede che si renda pubblica la situazione dei dipendenti statali, in particolare del Comune di Benevento, positivi al Covid o in quarantena. “Il numero dei dipendenti – spiega la Confsal - che hanno contratto il virus potrebbe essere riportato sul sito istituzionale per motivi di sicurezza e tutela della salute di tutti i dipendenti e cittadini, seguendo rigorosamente, i protocolli nazionali sulla sicurezza e salute pubblica sottoscritti tra Governo e Sindacati”.

La Confsal comunica inoltre che “le patologie di contagio contratte nei luoghi di lavoro presso l'Ente pubblico di appartenenza, sono riconosciute come causa di servizio e come tutela assicurativa nei casi accertati dall'infezione del coronavirus.