Diabete mellito, nuova sede e ambulatorio "Al di qua del Faro" Venerdì a Benevento l'inaugurazione del nuovo spazio in collaborazione con la Clinica Montevergine

L’Associazione diabetici Italia Meridionale (ASDIM) –Al di qua del Faro”, ODV (organizzazione di volontariato), no-profit, che opera nel terzo settore, domani 23 ottobre alle 11, a Benevento, presso Dg Garden Hotel in contrada San Chirico inaugura la nuova sede con annesso l’ambulatorio per i propri associati affetti da Diabete mellito. La struttura è fornita di gabinetto medico e di ogni altro sussidio funzionale allo svolgimento degli scopi per cui è stato creato.

Durante la cerimonia verrà presentata alla stampa il Protocollo d’intesa tra la Casa di Cura “Clinica Montevergine” e l’Associazione AsDIM, quest’ultima quale “ Partner of ” con la Casa di Cura stessa. Presenzieranno all’evento, per la Casa di Cura “Clinica Montevergine”, l’Amministratore Delegato Antonio Merlino ed il Direttore Operativo Antonio Rainone.