Parto trigemellare all'Ospedale san Pio di Benevento Ferrante: Un segno di speranza. Cocca: Soddisfazione per tutti in un periodo pieno di incognite

La cicogna ha bussato per ben tre volte alla porta di due coniugi di Benevento, che nella mattinata di ieri sono diventati genitori di tre gemellini, cui hanno dato nome di Eleonora, Alfredo e Raffaele. Il lieto evento è avvenuto presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia e non ha riservato particolari problemi per l’esperta equipe.

I tre gemellini, nati prematuri, sono ricoverati in TIN, presentano buone condizioni generali e abbisognano solo di un supporto respiratorio.

Grande la gioia dei genitori, che hanno voluto ringraziare i sanitari dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dottore Gennaro Trezza, "per l’ottima assistenza, l’umanità, la professionalità, la gentilezza".

L’emozione per un evento così lieto è stata condivisa dalla U.O.C. di Neonatologia e TIN, guidata dal dottore Francesco Cocca, per il quale “in un momento particolarmente impegnativo e pieno di incognite, poter gioire alla vita con un parto trigemellare è motivo di grande soddisfazione, sia per i neo genitori, che per tutto il personale”.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Mario Nicola Vittorio Ferrante, prontamente informato, nel salutare l’evento come “un segno di speranza”, rivolge “sentite felicitazioni ed auguri ai fortunati genitori per l’avvento di un bellissimo fiocco rosa e di due splendidi fiocchi azzurri. Come si vede - ha proseguito il Manager - nonostante la particolare congiuntura dovuta al covid, la nostra Azienda Ospedaliera è particolarmente attrezzata e riesce a garantire all’utenza anche servizi ordinari di grande eccellenza.”