Covid 19. Mastella pronto al coprifuoco in alcune zone Sindaci sanniti hanno ritenuto sufficienti misure varate da Regione. Volpe (Asl): situazione grave

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella domani potrebbe annunciare l'istituzione del 'coprifuoco' in alcune zone della città la decisione è emersa al termine di un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica 'allargato' anche ad alcuni sindaci dei centri più grandi del Sannio, che si è svolto questo pomeriggio in Prefettura. I sindaci presenti dei centri con maggiore densità di popolazione – Montesarchio, Telese Terme, Airola e San Giorgio del Sannio - “non ritengono di dovere attuare alcuna chiusura di parte del territorio – ha annunciato al termine della riunione – presente anche il numero uno dell'Asl, Gennaro Volpe – il prefetto Francesco Antonio Cappetta -. Per quanto riguarda Benevento – ha poi aggiunto il numero uno del Palazzo del Governo sannita – domani mattina ci sarà una riunione in Questura per analizzare l'aspetto tecnico ed individuare eventuali zone maggiormente interessate da afflusso di persone e caratterizzate dal mancato uso della mascherina. Subito dopo un nuovo Comitato in Prefettura che prenderà atto delle risultanze delle verifiche ed esprimerà il proprio parere con l'Asl sotto l'aspetto sanitario. Solo dopo – ha concluso il prefetto Cappetta – toccherà al sindaco emettere l'ordinanza che poi sarà fatta rispettare da tutte le forze di polizia presenti sul territorio”.

Potrebbe dunque scattare già da domani sera, in alcune zone del centro storico di Benevento, il coprifuoco che può essere imposto dal sindaco Mastella che intorno alle 13 parlerà in diretta sul canale 696 Ottochannel tv per annunciare le novità ai cittadini.

Restrizioni che potrebbero scattare dalle 21 e che poi confluiscono con quelle emesse dalla Regione dalle ore 23.

Al centro della decisione, senza precedenti per Benevento negli ultimi decenni, ovviamente la diffusione del coronavirus. L'impennata di casi che sta riguardando la città di Benevento e l'intero Sannio.

“La situazione è veramente difficile e grave. Chiedo una grossa collaborazione in primis dai sindaci che insieme a noi sono i primi esposti con i cittadini. Noi stiamo dando l'anima affinchè tutto proceda secondo i piani ma serve la collaborazione di tutti”. Ha il volto tirato, stanco e preoccupato il numero uno dell'Asl sannita, Gennaro Volpe al termine della riunione in Prefettura.

Il Dg ha fatto il punto della situazione, e dopo aver smentito lo smarrimento di alcuni tamponi dei cittadini di Colle Sannita "Solo ritardi dovuti all'enorme mole di lavoro che l'asl sta smaltendo), ha annunciato due novità messe in campo per velocizzare le procedure per i tamponi.

“Abbiamo incontrato e dialogato con i laboratori privati che sono entrati nella rete regionale delle analisi. I nostri 400 tamponi quotidiani siamo costretti a farli analizzare in altre sedi della Regione e questo ha comportato un ritardo dei risultati. Ora c'è un protocollo che prevede che tutti i laboratori trasmetteranno l'esito dei tamponi con un sms ai cittadini”. Poi ci sarà un'unica email nella quale ci saranno tutti i dati dei vari laboratori in modo da attenzionare tutti i positivi immediatamente.