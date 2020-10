Coronavirus. Ancora una vittima sannita L'uomo era ricoverato nel reparto di Pneumologia sub intensiva dell'ospedale San Pio di Benevento

Ancora una vittima a causa del coronavirus nel Sannio. Si tratta di un uomo di circa 60 anni, di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Pneumologia sub intensiva dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Si aggrava sempre di più il bilancio delle persone decedute e ricoverate nei reparti Covid del Rummo.

Resta delicata la situazione degenze all'interno dei reparti covid dove sono ora presenti 85 pazienti, dei quali 31 di Benevento e 54 arrivati da fuori provincia. Sette le persone in terapia intensiva, 13 in terapia sub intensiva. Due i pazienti sanniti dimessi oggi.

Presso i laboratori della struttura ospedaliera sono invece stati analizzati 186 tamponi. Di questi sono risultati positivi 20, nuovi casi che si vanno ad aggiungere alle centinaia già censiti dall'Asl. Dati che continuano ad essere molto preoccupanti per l'intera provincia di Benevento.