Studenti in piazza, "Riaprite le scuole in sicurezza" Protesta anche sa Benevento, in piazza Risorgimento. Sotto accusa dad e trasporti

“Priorità alla scuola, priorità al futuro” è lo slogan scelto dagli studenti campani oggi in piazza per la riapertura delle scuole in sicurezza.

Da Napoli a Benevento un presidio per mettere a nudo i nodi da superare nella gestione delle lezioni a cominciare dalla didattica a distanza.

“Non tutti hanno a disposizione devices e rete internet per seguire le lezioni online – spiega Corrado Rossi, referente Uds - e anche la scuola stessa ha problemi di connessione rendendo di fatto le lezioni impossibili”.

E la manifestazione si è adeguata alle disposizioni anticovid. Gli studenti non hanno partecipato alle lezioni da remoto e l'assemblea di protesta è stata invece trasmessa con una diretta web: “Questa forma di protesta è nuova anche per noi, chi non ha potuto raggiungerci fisicamente parteciperà attraverso una diretta online del presidio e dunque l'assenza dalle lezioni è servita anche a questo”.

“Nella nostra regione – spiegano ancora gli studenti- il diritto allo studio è l'ultimo punto sull'agenda politica di chi ci governa vogliamo che invece si investa sul diritto allo studio per poter riaprire le scuole in sicurezza”.

“Qui a Benevento in piazza Risorgimento protestiamo per tornare a scuola nel modo più sicuro possibile. Rappresentiamo tutti gli istituti della provincia e uno dei nodi più difficili riguarda il trasporto pubblico. Le distanze non sono rispettate, le corse sono poche ed è un problema che coinvolge soprattutto gli studenti della provincia. La scuola è sicura. Non lo sono i momenti e i servizi precedenti e successivi” aggiunge Andrea Tarallo, rappresentante Uds.