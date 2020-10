44 casi in più nel Sannio, crescono anche i ricoveri Aumenti a Montesarchio, Moiano e Bucciano

Cresce il numero di positivi in provincia di Benevento, sebbene su numeri non enormi come quelli del resto della Campania (oggi +2200). Sono quarantaquattro, in tutto, i nuovi positivi, ma sale anche il numero di guariti, di 11 unità.

Come noto c'è un nuovo decesso, riportato nella serata di ieri, mentre sono tre i nuovi ricoveri al San Pio.

Per quanto attiene ai centri del Sannio, davanti c'è il capoluogo Benevento con 221 positivi, poi Montesarchio con 45 casi e Moiano con 34 casi.

Poi 16 casi a Bucciano, 14 a Guardia San Framondi, 13 ad Airola e 13 a Pietrelcina.

12 i positivi a Sant'Angelo a Cupolo, 11 a Telese, 10 a Ceppaloni e Circello

9 casi a Cusano Mutri, 8 a Paupisi e Sant'Agata de'Goti, 7 a San Nicola Manfredi, Ginestra degli Schiavoni 6 a Torrecuso

5 a Castelvenere, Paolisi, San Leucio del Sannio, Arpaia

E ancora, 4 i positivi ad Apollosa, Durazzano, Pannarano, San Giorgio del Sannio, Solopaca

3 casi invece a Campolattaro, Faicchio, Forchia, Fragneto Monforte, Paduli, San Martino Sannita

Sono 2 i casi ad Arpaise, Campoli, Casalduni, Cautano, Cerreto Sannita, Pago Veiano, Ponte, San Lorenzo Maggiore, Vitulano.

Un solo caso nei comuni di Apice, Buonalbergo, Calvi, Colle Sannita, Dugenta, Limatola, Pesco Sannita, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, Solopaca.

Restano 9 i casi tra i non residenti.