"Prima del lockdown servono aiuti seri per commercio" - FOTO In serata protesta di esercenti e ristoratori: Non ce la facciamo a pagare tasse, bollette e fitti

Lavoro, dignità e libertà sono questi alcuni degli slogan pronunciati questa sera lungo corso Garibaldi a Benevento da oltre 100 commercianti tra i quali numerosi ristoratori che hanno protestato contro l'ulteriore stretta decisa dal sindaco Clemente Mastella, dalla Regione e dall'annuncio di lockdown del governatore de Luca questo pomeriggio contro l'impennata costante dei contagi e delle vittima del coronavirus.

“Chiediamo che prima di decidere ulteriori restrizioni per un settore del commercio già in crisi profonda, regione e governo prevedano aiuti concreti e seri per noi, per le nostre famiglie e per le attività”. Queste le richieste del comparto ristorazione e non solo che arrivano a gran voce da Benevento.

“La crisi che ha colpito l'Italia intera è stata troppo forte. Dateci un sostegno. Non siamo dipendenti pubblici. Non ce la facciamo a pagare bollette, tasse che si erano accumulate durante la precedente chiusura. Chiudeteci ma date aiuti concreti per le nostre famiglie. Noi tra un po' non potremmo davvero mettere un piatto di pasta a tavola. Siamo in grave difficoltà”.

La maggior parte dei commercianti quindi chiedono aiuti, sgravi fiscali e agevolazioni per le categorie. “Dopo chiudeteci anche un anno se l'emergenza sanitaria lo dovesse richiedere”.

“De Luca e il sindaco Mastella devono dare sicurezza economica e sociale alle persone, alle categorie che sono in ginocchio. Basta demagogia, un amministratore non deve dire come lavarci le mani o dove posizionare le scarpe”. Chiaro il riferimento al discorso pronunciato nella tarda mattinata dal sindaco Mastella. “Bisogna applicare il principio della proporzionalità”.

Alle 11 in punto tutti i ristoratori e i commercianti, rispettando alla lettera il 'coprifuoco' hanno sciolto il presidio che si era creato dinanzi alla Prefettura.