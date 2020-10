Covid, al via la sanificazione delle strade a Benevento L'iniziativa di Comune e Asia

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro, informano i cittadini che a partire da mercoledì 28 ottobre sarà avviato un nuovo programma di lavaggio straordinario delle strade cittadine con un prodotto sanificante conforme ai dettati delle normative regionali e di quelle dell'Istituto Superiore di Sanità. Il provvedimento è stato deciso per igienizzare le strade della città e delle contrade e, in tal modo, tentare di contenere la seconda ondata del Covid garantendo le migliori condizioni di salubrità dei luoghi pubblici.

Le operazioni cominceranno dal rione Libertà (lato San Modesto) per poi proseguire, nei giorni successivi, in tutti gli altri quartieri e nelle contrade. I dipendenti dell'Asia opereranno dalle ore 4 alle 7 del mattino.

"E' indispensabile - hanno dichiarato il sindaco Mastella e l'amministratore Madaro - garantire, in questo momento di recrudescenza del virus, la maggiore igiene possibile della città. Per questo abbiamo disposto una sanificazione straordinaria di quartieri e contrade perché la salute dei cittadini va tutelata ad ampio raggio".