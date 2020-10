Chiusolo presidente Commissione Albo Odontoiatri "Grande attestato di stima e fiducia verso di me e di tutto il consiglio"

Il dottore Carmine Chiusolo nominato presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Benevento della quale faranno parte i consiglieri: Stefano Barone, Mario Feleppa, Vincenzo Goletti e Maria Grazia Panella.

“Dopo l’analisi dei risultati delle scorse elezioni, non può che esserci grande soddisfazione da parte della CAO”, ha dichiarato il neo presidente Chiusolo che aggiunge: “Considerato, infatti, il particolare periodo storico che stiamo vivendo, il raggiungimento del 50% di affluenza alle urne e del quorum già dal secondo giorno di votazioni, non era di certo un risultato scontato. E’ per questo – ha proseguito Carmine Chiusolo - che interpreto queste elezioni come un grande attestato di stima e fiducia verso di me e di tutto il consiglio, a cui sono fortemente grato per la fattiva collaborazione. In conclusione, io e tutti i consiglieri, ben consci del duro lavoro che ci aspetta, ringraziamo i colleghi che ci hanno sostenuto in questa tornata elettorale”.