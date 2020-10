Covid. Ospedale San Pio saturo. Rimane solo un posto Il direttore Ferrante rassicura. Ma crescono anche i contagi: altri 13 positivi

“L'ospedale si va saturando ma c'è ancora qualche posto per i pazienti covid al San Pio”. Il direttore dell'ospedale di Benevento rassicura dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano denunciato lunghe attese in pronto soccorso per malati di covid. “Chiaramente le procedure sono rallentate per via della crescente affluenza” ha aggiunto Ferrante ma c'è ancora posto e anche l'area covid al pronto soccorso è pronta a fronteggiare ogni tipo di emergenza”.

E il bollettino dell'ospedale comunica la presenza di ottantotto degenti sugli 89 posti disponibili. E' praticamente saturo il reparto covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Oggi altri 4 ricoveri presso la struttura che ora conta, come detto, 88 pazienti covid di cui 35 sanniti e 53 provenienti da fuori provincia.

Sono otto i ricoveri in terapia intensiva (3 sanniti, 5 da fuori provincia); 14 in pneumologia/sub intensiva (7 sanniti e 7 da fuori provincia) e 26 nel reparto di malattie infettive (12 sanniti e 14 da fuori); 40 in medicina interna (13 sanniti – 27 di altre province).

Inoltre il “San Pio” oggi ha processato 163 tamponi ordinari, dei quali 28 risultati positivi. Dei ventotto positivi, 13 rappresentano nuovi casi, relativi a 11 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a 2 residenti in altra provincia, mentre gli altri 15 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.