Civico22: "Sostenere commercianti e ristoratori" "I piccoli imprenditori hanno bisogno di piano che non li costringa a chiudere per sempre"

"Civico22 condivide e sostiene le ragioni e le richieste durante le prime manifestazioni avvenute ieri da parte dei commercianti e dei ristoratori di Benevento". Così in una del movimento che in merito evidenzia: "I piccoli imprenditori, che sono la rete del tessuto economico della nostra città e che dopo il doloroso ma comprensibile lockdown avvenuto tra marzo e giugno di quest’anno hanno dimostrato coraggio nel riaprire le loro attività, oggi hanno bisogno di un piano credibile e serio di governance che non li costringa a chiudere per sempre le loro attività commerciali. Oggi non siamo nelle medesime condizioni di marzo. A marzo la pandemia ci ha colti di sorpresa. Oggi non è tollerabile che gli Amministratori ad ogni livello, Sindaci, Presidenti di Regione, Governo, si presentino ancora impreparati ad affrontare questo innalzamento dei contagi e, come unica soluzione, invochino restrizioni e nuove chiusure".

E dunque, secondo Civico22 "c’è bisogno di proposte concrete e di assunzione di responsabilità da parte di chi è al governo della città e della Regione e chi è stato, e sarà, in strada a manifestare lo ha detto con chiarezza: criterio della proporzionalità nelle restrizioni sulla base della densità di popolazione e numeri di terapia intensiva negli ospedali locali; sostegno diretto alle imprese sulla base di perdita di fatturato o reddito di emergenza; contributi all'affitto, bonus bollette; rinvio pagamento rate mutui; proroga esenzione tosap; proroga pagamento tari. Il settimo punto lo aggiungiamo noi di Civico22: la comunicazione istituzionale responsabile. Chi governa dovrebbe cominciare a farlo a partire dalla comunicazione, non usandola strumentalmente per innalzare il livello di allarme per essere “più credibile” e per sviare l’attenzione sulle azioni amministrative che non riesce a mettere in campo. Parlare ad un consiglio comunale o attraverso un comunicato ufficiale non è la stessa cosa che usare i social. Ma se proprio non se ne può fare a meno, che sia un utilizzo responsabile, serio, credibile nella diffusione dei dati - che devono essere verificati, pertinenti, ragionati - assertivo nel linguaggio del noi e non dell’io. Anche questo qualifica e distingue un governo democratico da un governo personalistico".