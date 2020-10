Asl: Sannio supera quota 500 covid positivi Attualmente oltre 500 persone positive al coronavirus. 24 nuovi casi in città in un solo giorno

Aumento di 32 casi, secondo l'Asl, nel Sannio. In particolare dai numeri forniti dall'azienda sanitaria locale emergono 24 nuovi casi in città, e 8 in tutto il resto della provincia con la Valle Caudina che ancora fa registrare nuovi contagi.

Sale a oltre 500 casi il dato dei cittadini sanniti attualmente positivi, mentre resta stabile il numero delle persone ricoverate all'ospedale San Pio: sono 32.

Sale anche il numero dei guariti: 11 quelli registrati dall'Asl che porta il totale a 224.

Per quanto attiene ai Comuni: Benevento è sempre il centro più colpito con 152 persone attualmente positive, poi Montesarchio con 43, Moiano subito dopo con 42.

17 i casi a Bucciano, 15 ad Airola, 14 a Guardia Sanframondi e Sant'Agata de'Goti, 13 a Ceppaloni, 12 a Pietrelcina, Sant'Angelo a Cupolo e Telese, 10 a Circello, e sotto i 10 casi tutti gli altri centri del Sannio.