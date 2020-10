Domani niente acqua in zona Ponticelli e Capodimonte Necessario sostituire i misuratori di portata

Niente acqua domani mattina in zona Ponticelli, Capodimonte, Coluonni e Cancelleria, lo comunica Gesesa: "Comunichiamo che per consentire alla Regione Campania la sostituzione dei misuratori di portata domani 27 e Giovedì 29 ottobre sarà sospesa l’erogazione del servizio idrico in alcune zone della Città di Benevento e più precisamente:

martedì 27 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nelle seguenti zone: via Ponticelli, quartiere Capodimonte, compresa Casa Circondariale, contrade Coluonni e Cancelleria.

giovedì 29 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 15:30 tutta zona Torrepalazzo.

Ricordiamo, che per Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito sia da rete fissa che da rete mobile".