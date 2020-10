Ristoranti in Alto Adige, Mastella: ripensare orari anche qui Il sindaco sui social: "Sostenere subito attività che vanno in crisi con la chiusura"

“Ma come, in Alto Adige, le attività di ristorazione, bar, pub, chiudono alle 22 e nel resto d’Italia no. Teatri e cinema restano aperti ed in Italia no. Davvero incredibile ed insopportabile”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella intervenuto sui social per chiedere al governo di rivalutare gli orari di chiusura delle attività di ristorazione: “Il Governo ci ripensi”, ha scritto su facebook il primo cittadino del capoluogo sannita che ha ribadito la necessità di “sostenere le attività che vanno in crisi con la chiusura, ma subito. Il clima sociale – ha aggiunto - al di là dei fomentatori di professione, non annuncia nulla di buono”.

Infine, un nuovo invito al rispetto delle misure: “Ma detto questo, ricordo a tutti che nel Sannio sono più di 500 i contagiati. Continuo a consigliare prudenza e saggezza”.