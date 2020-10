Covid. Circello, boom di contagi: 21 positivi Undici nuovi casi annunciati dal sindaco Golia, in corso riunione del Centro Operativo Comunale

"La Protezione civile regionale ci ha appena comunicato 11 nuove positività al Covid19, nel nostro paese. Al momento, dunque, i casi interessati e circoscritti, salgono a 21. Le persone interessate sono in isolamento domiciliare già dalla scorsa settimana e presentano lievi sintomatologie".

E' quanto comunica il sindaco di Circello Gianclaudio Golia.

"Abbiamo reputato opportuno - prosegue - con l’ordinanza n. 28 del 25/10/2020 mantenere chiusa la scuola dell’infanzia, fino al 30/10/2020. È in corso una riunione con il Centro operativo comunale per adottare ulteriori provvedimenti e contrastare la diffusione del contagio. In questo momento faccio appello a tutta la vostra disponibilità per dare sostegno alle famiglie coinvolte e per mantenere un comportamento responsabile e collaborativo, limitando gli spostamenti all’essenziale onde evitare occasioni di contagio".