Mastella: dipendente positivo, domani comune chiuso L'annuncio del sindaco che raccomanda "Evitiamo il peggio"

"Io penso che non ci siamo resi conto della situazione drammatica e sulla incidenza del Covid a Benevento. Tra poco, con la coincidenza dell’influenza stagionale, i nostri ospedali rischiano di non avere più posti. Molti la prendono alla leggera. La curva epidiomologica è salita vertiginosamente. Attenzione ad evitare errori di valutazione che potrebbero avere conseguenze gravi. Se adesso evitiamo il peggio, ce la faremo. Il vaccino si avvicina. L’infezione non deve arrivare in casa. I giovani devono capirlo ed anche gli adulti. Usciamo il necessario. Domani ho chiuso la sede comunale perché un mio ottimo collaboratore è risultato positivo. Siamo sul Titanic ed ancora in molti continuano a ballare con incoscienza".

E' il commento del sindaco Clemente Mastella dopo una giornata convulsa segnata dall'emergenza sanitaria e dalla crescita della tensione sociale che si è moltiplicata con numerose proteste in città.