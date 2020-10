Covid, 52 nuovi contagi e 548 casi nel Sannio Il report dell'Asl di Benevento. In città ci sono 163 infetti

Cinquantadue nuovi casi di covid 19 nel Sannio fanno schizzare il numero dei contagiati a 548 unità (ieri erano 505) di cui 518 sono a domicilio e 30 ricoverati all’ospedale San Pio. E' quanto emerge dal report dell’Asl di Benevento.

Undici i nuovi casi in città. Ed ecco i numeri comune per comune: Airola 15; Apice 1; Apollosa 5; Arpaia 6; Arpaise 1; Benevento 163 (con undici ricoverati); Bonea 3; Bucciano 18; Buonalbergo 1; Calvi 2; Campolattaro 3; Campoli del Monte Taburno 2; Casalduni 2; Castelpagano 1; Castelvenere 5; Cautano 3; Ceppaloni 14; Cerreto Sannita 3; Circello 10; Colle Sannita 1; Cusano Mutri 9; Dugenta 3; Durazzano 4; Faicchio 4; Forchia 3; Fragneto Monforte 3; Frasso Telesino4; Ginestra degli Schiavoni 7; Guardia Sanframondi 15; Limatola 5; Moiano 43; Montesarchio 40; Paduli6; Pago Veiano 7; Paupisi 7; Paolisi 6; Pannarano 5; Pesco Sannita 2; Pietrelcina 12; Ponte 2; Puglianello 1; Reino 2; Sant’Agata de’ Goti 19; Sant’Angelo a Cupolo 12; San Bartolomeo in Galdo 1; San Giorgio del Sannio 7; San Giorgio la Molara 1; San Leucio del Sannio 6; San Lorenzello 1; San Lorenzo Maggiore 2; San Marco dei Cavoti 1; San Martino Sannita 4; San Nicola Manfredi 7; San Salvatore Telesino 1; Santa Croce del Sannio 1; Solopaca 3; Telese14; Torrecuso 7; Vitulano 3. Nove i contagi tra i non residenti. Nove i decessi.