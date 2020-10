Tablet della scuola consegnati agli alunni dai carabinieri L'iniziativa dell'Istituto comprensivo Bosco Lucarelli in collaborazione con i militari Stazione

L'istituto comprensivo Bosco Lucarelli di Benevento ha consegnato 40 tablet per altrettanti studenti ai carabinieri della Stazione di Benevento che hanno provveduto alla consegna agli alunni costretti alla didattica a distanza a causa della chiusura delle scuole per le emergenze sanitarie. Una situazione di disagio e di emergenza che ha imposto la chiusura degli istituti scolastici. L’iniziativa è stata diretta dal direttore dei Servizi Generali e di Amministrazione, Lucia Belperio con la dirigente Scolastica Silvia Vinciguerra che con il comandante della Stazione, luogotenente Mario Diario, hanno coordinato gli interventi consentendo ai ragazzi maggiormente in difficoltà di poter svolgere con più serenità l’apprendimento della didattica a distanza, in questo nuovo periodo di forti incertezze e di assoluta urgenza epidemiologica.