Crisi commercio, Tari e Tosap sospesa fino al 31 dicembre L'annuncio dell'assessore Martignetti dopo proteste ristoratori per le norme anticovid



“A seguito della riunione tenutasi ieri mattina a palazzo Mosti, insieme al Sindaco Mastella e all’Assessore alle Finanze Serluca, sento di poter esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto poiché le istanze avanzate dai ristoratori, a mezzo dei loro delegati, ha ricevuto la disponibilità da parte del Comune". Così l'assessore al Commercio Alfredo Martignetti dopo la protesta a oltranza delle ultime ore dei ristoratori e dei commercianti penalizzati per le nuove norme anti covid varate da regione e governo.

!La TARI e la TOSAP - spiega Martignetti - sono sospese fino al 31 dicembre, ogni attività, ai fini dell’asporto e nei limiti concordati, sarà autorizzata al transito nel centro storico e ciò al fine di agevolare ed incentivare l’asporto e le consegne a domicilio.

La ristorazione e il commercio in genere, parlando di ciò che afferisce al mio assessorato, hanno fatto sforzi enormi, tra mille difficoltà, pur di adeguarsi alle prescrizioni imposte di volta in volta dal governo centrale per cercare di mantenere aperte le proprie attività. Questi sacrifici non possono e non devono rimanere ignorati ed è per questo che Io sono al loro fianco così come lo è il Sindaco e l’amministrazione comunale.

Invero - precisa ancora il neo assessore al Comune di Benevento -, il Comune di Benevento ed il Sindaco in primis, hanno condiviso da subito le istanze dei ristoratori e dei commercianti facendosi portavoce, a livello sia regionale che nazionale, delle mille difficoltà che bisogna affrontare ogni giorno pur di restare aperti criticando, anche duramente, alcune misure assolutamente non condivisibili come la chiusura delle attività di ristorazione in genere prevista per le ore 18.00. Non c’è chi non veda come tali misure determinino la definitiva chiusura di migliaia di attività commerciali.

Rinnovando la mia disponibilità ad ogni confronto, purché costruttivo e diretto a risolvere controversie, preannuncio che già nei prossimi giorni sarà mia cura contattare tutte le associazioni maggiormente rappresentative del settore per cercare di mettere in atto, in modo uniforme ed organico, delle misure che possano attenuare il devastante impatto della crisi economico-sociale in essere”.