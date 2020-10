Covid. Mastella in quarantena Il sindaco ha scelto la misura precauzionale per la positività di un dipendente

"Mi sono posto in auto quarantena dopo la positività di un mio collaboratore". E' quanto annuncia dal suo profilo social il sindaco di benevento Clemente mastella. Come si ricorderà, nella serata di ieri, il primo cittadino di Benevento aveva annunciato la chiusura della sede comunale per il contagio di un dipendente. Il sindaco aveva anche raccomandato: "Non ci siamo resi conto della situazione drammatica e sulla incidenza del Covid a Benevento. Tra poco, con la coincidenza dell’influenza stagionale, i nostri ospedali rischiano di non avere più posti. Molti la prendono alla leggera. La curva epidiomologica è salita vertiginosamente. Attenzione ad evitare errori di valutazione che potrebbero avere conseguenze gravi. Se adesso evitiamo il peggio, ce la faremo. Il vaccino si avvicina. L’infezione non deve arrivare in casa. I giovani devono capirlo ed anche gli adulti. Usciamo il necessario. Siamo sul Titanic ed ancora in molti continuano a ballare con incoscienza".