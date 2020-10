Nel Sannio contagiate 592 persone. Positivi comune per comune Continuano ad aumentare i casi covid. Incremento a Benevento e San Giorgio del Sannio. 244 guariti

Cinquantacinque nuovi casi di covid 19 in provincia di Benevento che fanno schizzare il numero dei contagiati a 592 unità di cui 562 a domicilio e 30 ricoverati nei reparti Covid del San Pio di Benevento. Aumenta anche il numero dei guariti che ad oggi si è attestato, secondo il bollettino fornito dall'asl a 244 persone che hanno per fortuna superato la malattia. Restano 9 invece le persone sannite decedute da agosto ad oggi a causa del Covid 19.

Resta Benevento con ben 179 casi il comune con più persone infattate dal virus. A seguire Moiano con 48 Casi, Montesarchio con 41 e così via. Una lista ormai lunghissima di positività che riportiamop di seguito comune per comune.

Airola 17; Apice 1; Apollosa 5; Arpaia 6; Arpaise 1; Benevento 179 (con undici ricoverati); Bonea 3; Bucciano 18 con un ricoverato; Buonalbergo 1; Calvi 3; Campolattaro 3 con un ricoverato; Campoli del Monte Taburno 2; Casalduni 2; Castelpagano 1; Castelvenere 5; Cautano 5; Ceppaloni 14 con tre ricoverati; Cerreto Sannita 3; Circello 10; Colle Sannita 1; Cusano Mutri 9 con una persona ricoverata; Dugenta 3; Durazzano 4; Faicchio 4 con un ricoverato; Forchia 3; Fragneto Monforte 3 con un ricoverato; Frasso Telesino 4; Ginestra degli Schiavoni 7; Guardia Sanframondi 15; Limatola 5 con una persona ricoverata al Rummo; Moiano 48 con due ricoverati; Montesarchio 41 e due persone ricoverate; Paduli 7; Pago Veiano 7; Paupisi 7; Paolisi 7; Pannarano 5 con un ricovero; Pesco Sannita 2; Pietrelcina 14 con un ricovero; Ponte 2; Puglianello 1; Reino 2; Sant’Agata de’ Goti 21 con due persone nei reparti covid del San Pio; Sant’Angelo a Cupolo 13; San Bartolomeo in Galdo 1; San Giorgio del Sannio 13; San Giorgio la Molara 1; San Leucio del Sannio 6; San Lorenzello 1; San Lorenzo Maggiore 2; San Marco dei Cavoti 1; San Martino Sannita 4; San Nicola Manfredi 9; San Salvatore Telesino 1; Santa Croce del Sannio 1; Solopaca 4; Telese15 con un ricovero; Torrecuso 10; Vitulano 3. Solo quattro le persone non residenti ancora positive.