Elezioni Ordine degli Infermieri, vince la lista Insieme Procaccini: "Dimostrazione di sostegno e stima verso il lavoro svolto in questi tre anni"

Si sono concluse ieri le operazioni di spoglio delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ordine degli Infermieri di Benevento. Hanno votato in tutto 693 infermieri e infermieri pediatrici: la maggioranza delle preferenze sono andate alla lista Insieme che ha totalizzato 404 voti contro i 231 della lista Ri-Ordine.

Dalla lista Insieme spiegano che è stata “rinnovata in parte la composizione del Consiglio con l’ingresso di nuove professionalità provenienti dalle diverse realtà sanitarie sannite”.

Il Consiglio si insedierà nei prossimi 8 giorni per formalizzare le cariche, da quest’anno il mandato sarà quadriennale.

“Come presidente uscente – spiega Massimo Procaccini - voglio ringraziare tutti i colleghi per la partecipazione, che è un grande segno di vitalità dell’Ordine e per le tante dimostrazioni di affetto, sostegno e stima verso il lavoro svolto in questi tre anni. Inoltre, ringrazio i componenti del seggio elettorale, il Comune di Benevento e Telese Terme per averci dato la possibilità di votare”.

Per il Consiglio Direttivo risultano eletti: Massimo Procaccini, Margherita Troise, Donatella Brugnetti, Antimo Antonio Caiazza, Massimo Oropallo, Carmela Forestiere, Antonio Rapuano, Fabiana Tornusciolo, Donato Del Vecchio, Milena Caruso, Anna Ciullo, Caterina Maria Volpe, Francesca Olivieri, Annunziata Taddeo, Luigi Arganese.

Per la commissione d’Albo: Giovanni Tommaselli, Annarita Marra, Antonio Martino, Nicola De Lonardis, Achille Antonaci, Andrea Saccente, Raffaele Foria. Infine per i Revisori dei conti: Carmela Oliva, Nunzio Salvatore Geppa, Vincenzo De Pietto (supplente)