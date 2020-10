Pagamenti scrutatori e presidenti. Il Comune: comunicare Iban A causa della pandemia difficoltà per il pagamento agli sportelli. Ecco le modalità

Il dirigente dell’Ufficio Elettorale, Gennaro Santamaria, rende noto che la banca Unicredit, tesoreria dell’Ente, ha evidenziato la difficoltà ad effettuare i pagamenti per cassa dei compensi dei componenti dei seggi elettorali relativi alla recente consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020, in quanto l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 ha determinato la riduzione del personale in presenza ed ha imposto un’organizzazione responsabile dei servizi allo sportello al fine di evitare assembramenti.

Pertanto il Comune invita gli interessati a voler comunicare, entro e non oltre il 02/11/2020, tramite mail all’indirizzo ufficioelettorale@comunebn.it il proprio Iban per consentire il pagamento attraverso l’accredito sul proprio conto o sulla carta. "Si chiarisce, infine, che in mancanza di tale comunicazione, gli interessati potranno recarsi presso la filiale di viale Mellusi n. 176 della banca UNICREDIT dal 09/11/2020 al 20/11/2020 previa prenotazione al numero verde 800323285".