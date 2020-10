Al via i laboratori di educativa territoriale Ad annunciarlo il sindaco e l'assessore Ambrosone

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Ambrosone, comunicano che è in pubblicazione, con scadenza il 13 novembre l’avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie, attraverso manifestazione d'interesse, per la frequenza di 24 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, per supporto scolastico e sostegno, durante le attività scolastiche, per bambini con bisogni educativi speciali, presso il laboratorio di educativa territoriale.

"Il laboratorio di educativa territoriale destinato a queste attività è ubicato presso la 'Colonia Elioterapica'", viene precisato dall'Ente che chiarisce: "I requisiti per l’accesso al beneficio da parte del nucleo familiare sono: residenza nel Comune di Benevento; presenza di minori di età compresa tra i 6 anni e i 14 anni con disturbi dell’apprendimento (Bisogni educativi Speciali) come riportato nel Piano Didattico personalizzato; possesso di indicatore Isee in corso di validità, applicabile alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, non superiore a 30mila euro; non essere percettore di altri interventi/prestazioni erogati da parte del Comune di Benevento e/o da altri soggetti pubblici. Le domande, redatte su apposito modulo, potranno essere inoltrate a partire dal 28 ottobre fino al 13novembre".