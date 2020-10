Covid. 92 ricoveri al Rummo. Ferrante: ora nuovi posti letto I degenti sforano la capienza stabilita e dalla Regione l'imput ad ampliare area coronavirus

E' oltre la capienza stabilita il reparto covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Ottantanove i posti stabiliti e 92, ad oggi, i ricoveri come testimoniato dal report dell'azienda sanitaria.

Novantadue pazienti di cui 37 sanniti e 55 residenti in altre province campani con 8 ricoveri in terapia intensiva (3 sanniti e 5 da fuori provincia); 16 in pneumologia e sub intensiva (8 sanniti e 8 di fuori provincia), 24 nel reparto di malattie infettive (15 sanniti e 29 da fuori provincia), 44 ricoveri nel reparto dei medicina interna (15 sanniti e 29 da fuori provincia). Oggi, inoltre, sono stati dimessi anche tre pazienti, tutti sanniti.

E ad annunciare l'ampliamento dei posti letto il direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante che ad Ottopagine.it spiega: “Siamo di supporto a province campane che hanno grandi difficoltà nella gestione del'emergenza e abbiamo ricevuto imput dalla Regione di potenziare l'area dedicata al covid. Siamo in fase di programmazione ma saranno ricavati altri posti letto con un aumento per i reparti di terapia intensiva, subintensiva e ordinaria”.